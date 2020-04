Milan, il "nuovo" Hernandez può arrivare dal Barcellona: ha stregato Maldini e Gazidis (Di domenica 26 aprile 2020) ​Quello di Theo Hernandez è stato sicuramente un ottimo acquisto per il​ Milan. Il club rossonero, forte dell'esperienza con l'ex calciatore de Real Madrid, starebbe pensando di chiudere un'altra operazione simile. Ivan Gazidis e Paolo Maldini sono alla ricerca di un terzino veloce e di qualità. Una sorta di "nuovo Theo Hernandez" da schierare però sul binario opposto. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano TuttoSport, nello spazio riservato al calcio, il Milan è alla... Leggi su 90min Il Milan ha scelto il nuovo terzino destro

Inter-Milan - in arrivo un nuovo sì del Comune per il nuovo stadio : un mese può essere decisivo

Nuovo stadio Inter e Milan : importanti passi avanti con il Comune. I dettagli (Di domenica 26 aprile 2020) ​Quello di Theoè stato sicuramente un ottimo acquisto per il​. Il club rossonero, forte dell'esperienza con l'ex calciatore de Real Madrid, starebbe pensando di chiudere un'altra operazione simile. Ivan Gazidis e Paolosono alla ricerca di un terzino veloce e di qualità. Una sorta di "Theo" da schierare però sul binario opposto. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano TuttoSport, nello spazio riservato al calcio, ilè alla...

Gazzetta_it : Sport e negozi dentro il #Meazza: nuovo #SanSiro, vicino un altro sì - mpighin : Jonathan Milan, il gigante nuovo - sportli26181512 : Milan, obiettivo Emerson per la fascia destra. Operazione in 'stile Theo Hernandez': costa 20 milioni: Un terzino v… - dany00093818 : @LucaBizzarri Ma @LucaBizzarri parlava del nuovo calciatore del Milan, dai dai boni tutti, non oltrepassiamo le frontiere! - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Commisso: '#Chiesa alla Juve si può: nessun veto' ?? 'Il prezzo? Se Lautaro vale 111 milioni, vi direi...' ??? '#Castrovilli… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan nuovo TMW - Milan, nuovo obiettivo per la difesa: sondaggio rossonero per Simakan TUTTO mercato WEB Bennacer, la valutazione schizza – Il Milan deve scegliere

Se ragioniamo in ottica societaria, e quindi come vuole Elliott Management e Ivan Gazidis, il Milan dovrebbe optare per la seconda, ammesso che il PSG, o altre squadre interessate, siano disponibili a ...

Toccherà alla Bce l'onere di salvare l’Europa, di nuovo

L'atteso Consiglio Europeo si è chiuso con alcune linee generali approvate e un rimando della definizione dei dettagli alla Commissione Europea e all'Eurogruppo a maggio. Ecco quanto varato ieri: via ...

Se ragioniamo in ottica societaria, e quindi come vuole Elliott Management e Ivan Gazidis, il Milan dovrebbe optare per la seconda, ammesso che il PSG, o altre squadre interessate, siano disponibili a ...L'atteso Consiglio Europeo si è chiuso con alcune linee generali approvate e un rimando della definizione dei dettagli alla Commissione Europea e all'Eurogruppo a maggio. Ecco quanto varato ieri: via ...