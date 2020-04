“Mi sfottevano dicendo che ero grassa”: Paolo Bonolis, protagonista di Avanti un altro si confessa [FOTO] (Di domenica 26 aprile 2020) Luana D’Esposito racconta uno spiacevole retroscena della sua vita Oltre alla Bonas, La Bona Sorte e Miss Claudia, il mini-mondo di Avanti un altro gode della presenza di altre bellissime donne. Ad esempio, anche se non viene chiamata spesso dai concorrenti di turno, nel salottino è presente pure la Ventriloqua Luana D’Esposito. Quest’ultima, nonostante la quarantena da Covid-19 ha rilasciato una lunga intervista al magazine Vero, rendendo noto uno spiacevole retroscena accaduto diversi anni fa. Ecco le sue parole: “Un’autrice una volta mi disse che avevo un viso spettacolare e venivo bene in video, ma peccato per i miei chili in più. Rimasi spiazzata e mi era quasi passata la voglia di fare televisione”. Per fortuna non la pensano tutti così, infatti Sonia Bruganelli con la sua SDL 2005 la selezionata per il game show di Canale ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 26 aprile 2020) Luana D’Esposito racconta uno spiacevole retroscena della sua vita Oltre alla Bonas, La Bona Sorte e Miss Claudia, il mini-mondo diungode della presenza di altre bellissime donne. Ad esempio, anche se non viene chiamata spesso dai concorrenti di turno, nel salottino è presente pure la Ventriloqua Luana D’Esposito. Quest’ultima, nonostante la quarantena da Covid-19 ha rilasciato una lunga intervista al magazine Vero, rendendo noto uno spiacevole retroscena accaduto diversi anni fa. Ecco le sue parole: “Un’autrice una volta mi disse che avevo un viso spettacolare e venivo bene in video, ma peccato per i miei chili in più. Rimasi spiazzata e mi era quasi passata la voglia di fare televisione”. Per fortuna non la pensano tutti così, infatti Sonia Bruganelli con la sua SDL 2005 la selezionata per il game show di Canale ...

