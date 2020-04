Meteo, le previsioni di lunedì 27 aprile. VIDEO (Di domenica 26 aprile 2020) Ci attende una settimana caratterizzata dal passaggio di diverse perturbazioni. La prima è attesa dalla serata di lunedì e porterà piogge, venti sostenuti e anche dei temporali soprattutto al Nord e sul versante tirrenico. Dopo una breve pausa sarà giovedì la giornata peggiore: ancora una volta saranno coinvolte per prime le regioni settentrionali con piogge molto abbondanti e locali nubifragi. Poi la perturbazione scivolerà velocemente anche al Centro Sud. Per un vero cambiamento dovremmo attendere le prime giornate di maggio. Con il ritorno dell’anticiclone africano potrebbero esserci delle vere sorprese: il netto aumento delle temperature che, in qualche caso, raggiungeranno valori quasi estivi.Vediamo nel dettaglio le previsioni di lunedì ricordando di seguire sempre le disposizioni nazionali in tema coronavirus rimanendo a ... Leggi su tg24.sky Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare : domani piogge sparse

Previsioni Meteo Toscana : da domani possibili rovesci

Le previsioni meteo di lunedì 27 aprile (Di domenica 26 aprile 2020) Ci attende una settimana caratterizzata dal passaggio di diverse perturbazioni. La prima è attesa dalla serata di lunedì e porterà piogge, venti sostenuti e anche dei temporali soprattutto al Nord e sul versante tirrenico. Dopo una breve pausa sarà giovedì la giornata peggiore: ancora una volta saranno coinvolte per prime le regioni settentrionali con piogge molto abbondanti e locali nubifragi. Poi la perturbazione scivolerà velocemente anche al Centro Sud. Per un vero cambiamento dovremmo attendere le prime giornate di maggio. Con il ritorno dell’anticiclone africano potrebbero esserci delle vere sorprese: il netto aumento delle temperature che, in qualche caso, raggiungeranno valori quasi estivi.Vediamo nel dettaglio ledi lunedì ricordando di seguire sempre le disposizioni nazionali in tema coronavirus rimanendo a ...

SkyTG24 : Meteo, le previsioni di lunedì 27 aprile. VIDEO - morocutti5 : @GassmanGassmann Io non credo che la foto sia vera! Guardando le previsioni meteo di oggi danno 16 gradi e nuvolo... - Sora24_it : Previsioni meteo per Lunedì 27 Aprile - Sora24it : Previsioni meteo per Lunedì 27 Aprile - fordeborah5 : RT @ilmeteonet: #26aprile In arrivo instabilità con #temporali e abbassamento delle temperature. ??? I dettagli, con le previsioni meteo f… -