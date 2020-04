Messe, funerali e sacramenti dopo il 4 maggio. Cosa si potrà fare? Conte risponde (Di domenica 26 aprile 2020) In queste ultime settimane anche chi lavora nel mondo della chiesa sta pensando alla ripartenza. Gli italiani vogliono tornare in chiesa, vogliono poter trovare conforto nei sacramenti, nell’ascolto della parola, nell’Eucarestia. Vogliono poter dare un ultimo saluto ai loro cari durante il funerale. Il CEI ha già programmato una nuova riorganizzazione che segua le regole imposte, dal distanziamento sociale a tutto quello che si potrà o non si potrà fare nel corso delle cerimonie e delle Messe. E’ chiaro che al momento saranno quasi certamente Messe in stand by, almeno per il mese di marzo, prime comunioni e cresime, che richiederebbero comunque la presenza di molte persone nello stesso luogo. Vale lo stesso per i matrimoni: si pensa infatti a celebrazioni con pochi invitati, per chi non volesse rimandare il rito religioso. E si pensa soprattutto al ... Leggi su ultimenotizieflash Coronavirus : governo apre alle messe e ai funerali

Quando ricominciano Messe e funerali? Le proposte della Chiesa - il Papa spinge per la Fase 2

A questo si aggiunge che per tante famiglie, significa non aver mai potuto elaborare il lutto per la mancanza di un famigliare morto di coronavirus visti i divieti a celebrare il funerale, a dare ...

Roma, 26 apr. (askanews) – Non è ancora deciso se la fine del lockdown del 4 maggio consentirà o meno la riapertura di Chiese e cimiteri per la celebrazione di Messe, funerali e sepolture sia pure con ...

