Mercato Juventus, nuovo Jolly per Sarri: nel mirino il giocatore del Barça (Di domenica 26 aprile 2020) Mercato Juventus – Asse caldo quello di Torino-Barcellona. Negli ultimi giorni si parla tanto di diverse trattative che porterebbero Juventus e Barça a trattare. Da Arthur per Pjanic fino a Bernardeschi-Rakitic. Ma l’ultima indiscrezione parla di un calciatore nuovo nel radar bianconero. La Juventus avrebbe messo gli occhi sul Jolly Blaugrana Sergi Roberto. Lo spagnolo, autore del gol decisivo nella stratosferica rimonta del Barça ai danni del PSG, potrebbe lasciare Barcellona per la giusta cifra, sarà decisiva la sua volontà. Mercato Juventus, Sergi Roberto per Sarri Il calcioMercato della Juventus potrebbe parlare fortemente spagnolo. Infatti, secondo quanto riportato dal portale catalano ‘Sport’, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Sergi Roberto. Il centrocampista iberico infatti sembrerebbe esser destinato a ... Leggi su juvedipendenza Calciomercato - Juventus : Arthur in cambio di De Ligt o Bentancur. Inter-Chiesa - pronto l’assalto

Chiesa alla Juventus?/ Calciomercato - Commisso : "Nessun veto - decida che vuole fare"

Calciomercato Juventus - lo United apre ad uno scambio per Pogba (Di domenica 26 aprile 2020)– Asse caldo quello di Torino-Barcellona. Negli ultimi giorni si parla tanto di diverse trattative che porterebberoe Barça a trattare. Da Arthur per Pjanic fino a Bernardeschi-Rakitic. Ma l’ultima indiscrezione parla di un calciatorenel radar bianconero. Laavrebbe messo gli occhi sulBlaugrana Sergi Roberto. Lo spagnolo, autore del gol decisivo nella stratosferica rimonta del Barça ai danni del PSG, potrebbe lasciare Barcellona per la giusta cifra, sarà decisiva la sua volontà., Sergi Roberto perIl calciodellapotrebbe parlare fortemente spagnolo. Infatti, secondo quanto riportato dal portale catalano ‘Sport’, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Sergi Roberto. Il centrocampista iberico infatti sembrerebbe esser destinato a ...

enneboom : 'Il Barcellona 'apre' alla Juve per Arthur solo con De Ligt o Bentancur' Col cazzo, la risposta di Paratici - vito22222 : Se le premesse sono queste,Paratici deve dimeettersi e togliersi dai coglioni,sopratutto se fa questo scambio! Merc… - infoitsport : Mercato Juventus: nello scambio con il Barcellona cambia una pedina - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: Il #Barcellona 'apre' alla #Juve per #Arthur solo con #DeLigt o #Bentancur. Per il Mundo Deportivo i blaugrana pronti a… - Sport_Mediaset : Il #Barcellona 'apre' alla #Juve per #Arthur solo con #DeLigt o #Bentancur. Per il Mundo Deportivo i blaugrana pron… -