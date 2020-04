Mercato Juventus, Mourinho tenta lo sgarbo su un affare: la situazione (Di domenica 26 aprile 2020) Mercato Juventus – La Juventus cerca di puntellare tutti i reparti in vista della prossima stagione. I bianconeri guardano in Francia, precisamente in casa Psg dove sarebbe stato adocchiato un difensore. Paratici studia l’offensiva, i parigini invece cercano di resistere alle sirene provenienti da Torino. Nell’affare si inserisce anche Mourinho. Mercato Juve: anche Mourinho vuole Meunier Secondo quanto riferito dalla stampa britannica la Juventus avrebbe sondato il terreno per Thomas Meunier. I bianconeri sono da tempo sul terzino, con la dirigenza che cerca di convincere Al-Khelaifi a lasciar andare il difensore. Leggi anche: Higuain Juventus, decisione presa sull’argentino! I dettagli Di recente però anche José Mourinho avrebbe espresso il suo gradimento nei confronti dell’esterno destro, tanto da “scontrarsi” col patron del ... Leggi su juvedipendenza Gabriel Jesus alla Juventus?/ Calciomercato - il brasiliano sale nelle preferenze

Mercato Juventus - nuovo Jolly per Sarri : nel mirino il giocatore del Barça

