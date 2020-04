Melania Trump, la first lady venuta dalla ex Jugoslavia (Di domenica 26 aprile 2020) La first lady Melania Trump è nata il 26 aprile 1970 nell’allora Jugoslavia. Dopo la carriera di modella, ha conosciuto Donald: le nozze sono avvenute nel 2005. Melania Trump nasce il 26 aprile 1970 a Sevnica, in Slovenia, all’epoca ancora parte della Jugoslavia. All’anagrafe è Melanija Knavs (germanizzata come Melania Knauss). Il padre Victor è un commerciante di auto e moto, la madre Amalija realizza cartamodelli per creazioni di moda. Carriera di modella Cresciuta in un modesto appartamento della sua città, da adolescente va a vivere a Lubiana, dove frequenta la Scuola di Design e di Fotografia. Studia poi all’università ma la lascia, dopo appena un anno. Nel 1998 Melania sottoscrive un contratto con un’agenzia di moda di Milano. Successivamente si sposta a Parigi e, infine, nel 1996 si trasferisce ... Leggi su newsmondo Melania Trump compie 50 anni. Ritratto di una First lady (non sottomessa)

Melania Trump - 50 anni in 50 look da First Lady

