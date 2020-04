Melania Trump, la first lady spegne oggi 50 candeline (Di domenica 26 aprile 2020) Melania Trump, la first lady spegne oggi 50 candeline Melania Trump compie oggi 50 anni: la donna è nata in Slovenia il 26 Aprile del 1970, figlia di un concessionario e di un’esperta di moda. Ha mosso i suoi primi passi come modella all’età di 16 anni, mentre a 18 ha firmato il suo primo contratto. Devono passare altri vent’anni circa prima che avvenga il matrimonio con Donald J. Trump, facoltoso e celebre imprenditore ventiquattro anni più grande di lei, destinato a diventare il 45esimo presidente degli USA. Donald è convolato a nozze con Melania dopo altri due matrimoni, e la coppia ha un solo figlio, Barron William, oggi tredicenne. Melania Trump, il compleanno della first lady europea Nonostante i media e i tabloid accusino la donna di aver ricorso, negli anni, a qualche “ritocchino”, lei replica e si dichiara ... Leggi su termometropolitico Compie 50 anni Melania Trump - la first lady che ha conquistato l'America

Melania Trump - la first lady venuta dalla ex Jugoslavia

Melania Trump compie 50 anni. Ritratto di una First lady (non sottomessa) (Di domenica 26 aprile 2020), la50compie50 anni: la donna è nata in Slovenia il 26 Aprile del 1970, figlia di un concessionario e di un’esperta di moda. Ha mosso i suoi primi passi come modella all’età di 16 anni, mentre a 18 ha firmato il suo primo contratto. Devono passare altri vent’anni circa prima che avvenga il matrimonio con Donald J., facoltoso e celebre imprenditore ventiquattro anni più grande di lei, destinato a diventare il 45esimo presidente degli USA. Donald è convolato a nozze condopo altri due matrimoni, e la coppia ha un solo figlio, Barron William,tredicenne., il compleanno dellaeuropea Nonostante i media e i tabloid accusino la donna di aver ricorso, negli anni, a qualche “ritocchino”, lei replica e si dichiara ...

Corriere : I 50 anni di Melania Trump, da modella a perfetta First Lady. Il suo segreto? «Una vita sana» - RaiRadio2 : Tanti Auguri di Buon Compleanno alla First Lady d'America Melania Trump/@minaccioni, che è passata a trovarci a… - contribuenti : Melania compie 50 anni, gli auguri di Trump su Twitter - marcladoxa : RT @vogue_italia: Dalla Slovenia degli anni 70 alla Casa Bianca: le 50 candeline di Melania Trump, nata Knauss - antonellodose : RT @RaiRadio2: Tanti Auguri di Buon Compleanno alla First Lady d'America Melania Trump/@minaccioni, che è passata a trovarci a #IlRuggitoDe… -