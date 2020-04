Medico di famiglia torna a lavoro: “Ho impiegato 40 giorni per superare il Covid, ho perso amici e colleghi” (Di domenica 26 aprile 2020) L’epidemia di coronavirus ha fatto tanti contagiati e tante vittime anche tra medici e operatori sanitari, consapevoli della pericolosità della situazione ma ligi al loro dovere. Ne dà conferma la storia di Fiorenzo Corti, vicesegretario della Federazione Italiana Medicina Generale (Fimmg) e Medico in convenzione a Masate, paese di 3.000 abitanti in provincia Milano, dove lavora dal 1981. All’ANSA, Corti ha raccontato la sua lotta con la malattia. “Ho impiegato 40 giorni per superare il Covid. I primi 40 giorni di malattia che ho preso in 39 anni di professione di Medico di famiglia. Ora sto bene e sono tornato ad assistere in miei pazienti. Il lavoro e’ ripreso piu’ intenso di prima. Il 29 febbraio – racconta – ho iniziato ad accusare stanchezza e dolori, il 4 ho sentito per la prima volta quello che ho chiamato il sapore ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il medico di famiglia che visita i suoi pazienti casa per casa

Coronavirus - il medico dona la cioccolata : “I pazienti sono la mia famiglia”

Coronavirus - il ginecologo di Roma e il medico di famiglia al Covid hospital di Alessandria. Altre due vittime tra i sanitari - 107 in totale (Di domenica 26 aprile 2020) L’epidemia di coronavirus ha fatto tanti contagiati e tante vittime anche tra medici e operatori sanitari, consapevoli della pericolosità della situazione ma ligi al loro dovere. Ne dà conferma la storia di Fiorenzo Corti, vicesegretario della Federazione Italiana Medicina Generale (Fimmg) ein convenzione a Masate, paese di 3.000 abitanti in provincia Milano, dove lavora dal 1981. All’ANSA, Corti ha raccontato la sua lotta con la malattia. “Ho40peril. I primi 40di malattia che ho preso in 39 anni di professione didi. Ora sto bene e sonoto ad assistere in miei pazienti. Ile’ ripreso piu’ intenso di prima. Il 29 febbraio – racconta – ho iniziato ad accusare stanchezza e dolori, il 4 ho sentito per la prima volta quello che ho chiamato il sapore ...

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: messo in quarantena il Comune di Saviano. Una decisione inevitabile, un atto di rispetto per la fig… - fattoquotidiano : PANDEMIA Rick Bright cercava il vaccino, ritenendo inefficace l’idrossiclorochina: su questa medicina il NYT avanza… - kkristel24 : Il sapore del corona virus...che definizione ammirevole del medico di famiglia.... - LaTataBlu : RT @Labellapassante: Se hai sintomi simil influenzali resta a casa, chiama il tuo medico di famiglia che tanto non ti risponde e ti attacch… - 6SorAlex9 : @mbx1900 @TataFossati @_MoonDreams @ultimenotizie Ah ovviamente ho mia sorella che fa il medico in Sardegna, quindi… -