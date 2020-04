«Mascherine a 50 centesimi» Arcuri firma l’ordinanza per il prezzo fisso

(Di domenica 26 aprile 2020) Il commissario straordinario per l’emergenza Domenicohato l’ordinanza che fissa ildelle, come annunciato dal premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

LegaSalvini : CONTE ANNUNCIA PREZZO EQUO: 'MASCHERINE COSTERANNO INTORNO A 50 CENTESIMI L'UNA' - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Fisseremo a 50 centesimi il prezzo per le mascherine chirurgiche” - HuffPostItalia : Prezzo massimo delle mascherine sarà fissato a 50 centesimi - LaPresse_news : Fase 2, Conte: 'Prezzo mascherine sarà di 50 centesimi' - generacomplotti : RT @i_poteri_forti: E adesso chi lo dice a Giuseppi che le mascherine che lui ci fa vendere calmierate a 50 centesimi @amazon le vende a 33… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine centesimi

Today

ROMA – Il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha detto che il prezzo delle mascherine è stato calmierato per ordinanza e sarà senza ..."La fase 2 che scatta dal 4 maggio sarà comunque adattata all'andamento della curva dei contagi", sottolinea Conte. "Via l'Iva sulle mascherine in un prossimo decreto. Il prezzo sarà bloccato a 50 ...