Mareco | «Nella mia Serie A gli attaccanti erano fortissimi»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 aprile 2020) LaA di quindici anni fa contava davvero dei campioni quasi in ogni squadra: ecco il ricordo diUnaA fatta di campioni, soprattutto in attacco. Ecco le parole diai nostri microfoni, sugliche più lo hanno messo in difficoltà inA. CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA ESCLUSIVA «Ma io penso che tutti mi hanno messo in difficoltà, c’giocatori come Vieri, lo stesso Del Piero. Mi hanno messo tutti in difficoltà, parliamo di campioni, c’era un livello altissimo, ancora di più se parliamo di». Leggi su Calcionews24.com