Marco Liorni | Italia Si in onda fino all’estate | poi Reazione a Catena

Leggi su lanostratv

(Di domenica 26 aprile 2020)Si trasmesso anche a giugno:inper quattro settimane in più E’ stato TvBlog a lanciare la notizia in rete, riprendendola da CheTVfa:conSi andrà inper un mese in più rispetto al previsto, dunque anche a giugno. Come le altre trasmissioni del daytime di Rai1, quindi, ancheSi rimarrà in video per quattro settimane in più, vista l’impossibilità, da parte della Rai, di partire già a giugno con i programmi dell’estate (il cui inizio dovrebbe avvenire tra la fine di giugno e l’inizio di luglio), a causa dei ritardi e di tutti i problemi causati ultimamente dall’emergenza coronavirus.Si ina fine giugno: quando verrà trasmessa l’ultima puntata Sempre dai siti citati sopra scopriamo inoltre che l’ultima ...