Maratona di Chernobyl su Sky a 34 anni dal più grande disastro nucleare | come guardare

(Di domenica 26 aprile 2020) Era il 26 aprile del 1986 quando, in piena notte, durante un test, il reattore 4 della centraleucraina esplode. Da qui partirà oggi pomeriggio ladi, la serie tv di successo creata e scritta da Craig Mazin e diretta da Johan Renck, per ricordare quello che è successo 34, nel giorno di questo triste e dolorosoversario. Sono ancora tanti i misteri su quello che è successo, molte cose sono state insabbiate e tante altre sono state rivelate, ma la stessa serie è finita nel mirino dei russi pronti a sottolinearequesto sia il punto di vista americano e non la realtà oggettiva delle cose, tanto da parlare addirittura di una loro serie verità di cui poi non si è saputo più nulla. La co-produzione Sky e HBO andrà in onda oggi pomeriggio con i suoi cinque episodi su Atlantic a partire ...

In occasione dell'anniversario del disastro nucleare avvenuto ormai 34 anni fa in Ucraina, su Sky è disponibile la splendida e premiatissima miniserie in cinque parti (una co-produzione Sky e HBO) and ...Sky Atlantic Maratone, ‘figlio’ di Sky Atalantic, è nato per cercare di sollevare l’animo di tutti gli italiani costretti in casa dall’emergenza Coronavirus. Il canale offre le serie tv più seguite di ...