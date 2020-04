Macchie e cambiamenti della pelle sintomi di coronavirus | lo studio sui casi italiani

Leggi su newnotizie

(Di domenica 26 aprile 2020) Eruzioni cutanee rosse potrebbero essere sintomo di, in alcuniaddirittura il primo se non il solo. La notizia per cui gli arrossamenti curanei possono essere sintomo diarriva dall’estero, basata sullodei. A riportarla è il Daily Star, secondo cui un paziente su cinque mostrava eruzioni cutanee o modificazioni … L'articolodi: losuiNewNotizie.it.