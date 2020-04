Luigi Brugnaro: il sindaco di Venezia e il bluff delle morti sul Coronavirus (Di domenica 26 aprile 2020) In questo video del 24 aprile scorso il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro si schiera con i complottisti nell’emergenza Coronavirus mettendo in dubbio i morti del Coronavirus SARS-CoV-2 e COVID-19: “Adesso basta con ‘sta storia. Vogliamo precise telefonate da parte del Governo e della Regione su certe robe. Vogliamo essere informati prima”. E’ Luigi Brugnaro: il sindaco di Venezia e il bluff delle morti sul Coronavirus Parlando per metà in italiano e metà in dialetto Veneziano, Brugnaro si scaglia contro il Governo e l’ultima ordinanza regionale che riapre parzialmente alcune attività: “Questa cosa – dice – sta assumendo un aspetto kafkiano, lo dico fuori dai denti. Ho cercato di resistere ma sono stanco di tutta questa roba qua. Aprite tutto, aprite scuole, asili, fatelo con tutta la prudenza del caso. Si fa a ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 26 aprile 2020) In questo video del 24 aprile scorso ildisi schiera con i complottisti nell’emergenzamettendo in dubbio idelSARS-CoV-2 e COVID-19: “Adesso basta con ‘sta storia. Vogliamo precise telefonate da parte del Governo e della Regione su certe robe. Vogliamo essere informati prima”. E’: ildie ilsulParlando per metà in italiano e metà in dialettono,si scaglia contro il Governo e l’ultima ordinanza regionale che riapre parzialmente alcune attività: “Questa cosa – dice – sta assumendo un aspetto kafkiano, lo dico fuori dai denti. Ho cercato di resistere ma sono stanco di tutta questa roba qua. Aprite tutto, aprite scuole, asili, fatelo con tutta la prudenza del caso. Si fa a ...

