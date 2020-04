L’Olanda (che ha annullato la stagione) dice che anche la Premier non riaprirà (Di domenica 26 aprile 2020) Loro hanno chiuso. Hanno cancellato la stagione, congelato la classifica a uso e consumo della qualificazione alle coppe europee e non assegnato il titolo. L’Olanda s’è fermata e ora guarda gli altri. Il presidente dell’associazione calcistica olandese, la KNVB, mette in dubbio che la Premier League riuscirà a concludere la stagione. Just Spee ritiene che “Il Regno Unito resta attaccato a un briciolo di speranza, ma in realtà le possibilità di completare la stagione sono scarse. La stagione inglese richiederà alcune settimane per essere completata e dubito che ci sarà abbastanza tempo. Vedere cosa sta succedendo, con le cose che vengono rimandate settimana dopo settimana, fa pensare che non sia realistico”. La FA olandese potrebbe affrontare azioni legali da parte di alcuni club, penalizzati dalla decisione di ... Leggi su ilnapolista Come mai l’Olanda - che appartiene all’Ue - è un paradiso fiscale

Gli scheletri nell’armadio dell’Olanda

L’Olanda ferma lo sport (quindi anche il calcio) fino al 1° settembre (Di domenica 26 aprile 2020) Loro hanno chiuso. Hanno cancellato la, congelato la classifica a uso e consumo della qualificazione alle coppe europee e non assegnato il titolo. L’Olanda s’è fermata e ora guarda gli altri. Il presidente dell’associazione calcistica olandese, la KNVB, mette in dubbio che laLeague riuscirà a concludere la. Just Spee ritiene che “Il Regno Unito resta attaccato a un briciolo di speranza, ma in realtà le possibilità di completare lasono scarse. Lainglese richiederà alcune settimane per essere completata e dubito che ci sarà abbastanza tempo. Vedere cosa sta succedendo, con le cose che vengono rimandate settimana dopo settimana, fa pensare che non sia realistico”. La FA olandese potrebbe affrontare azioni legali da parte di alcuni club, penalizzati dalla decisione di ...

NicolaMorra63 : E si scopre che la tanto vituperata #Olanda è il #ParadisoFiscale di imprese italiane. Alcune di esse hanno importa… - FMCastaldo : L'UE deve anche saper cercare le risorse per capitalizzare il fondo che dovrà aiutare i Paesi. Si deve ragionare su… - napolista : L’Olanda (che ha annullato la stagione) dice che anche la Premier non riaprirà Il presidente della KNVB: “Non è re… - Falanto1 : RT @Mintauros1: @mariogiordano5 Ci sono altre questioni economiche sociali che hanno bisogno di una attenzione giornalistica, ora la sua sc… - DxZagor : @Andrea_D74 @ChiodiDonatella No semplicemente fa l'interesse del suo padrone Agnelli e il suo paradiso fiscale in O… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Olanda che Coronavirus, Mattarella: «L’Europa capisca la gravità della minaccia, o sarà tardi» Corriere della Sera