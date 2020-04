LIVE Giuseppe Conte | Conferenza stampa in DIRETTA Il Presidente del Consiglio | “In

Leggi su oasport

(Di domenica 26 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.41: Saranno visite mirate nel rispetto delle distanze con mascherine e con divieto di assembramento. No party privati e ritrovi di famiglia 20.40: Dal 4 maggio fino al 18 maggio le misure. Conferma generalizzata per gli spostamenti. Resteranno all’interno della regione le motivazioni attuali, soltanto aggiungiamo la possibilità di spostamenti mirati per far visita a congiunti 20.39: Decreto “sblocca paese”, parallelo al decreto da 55 miliardi. Ci stanno guardando da fuori con ammirazione. 20.37: Questo paese non riparte se non ripartono le imprese. Col nuovo decreto da 55 miliardi avremo più fondi per gli autonomi e categorie più fragili. Chi ha avuto il bonus da 600 euro, potremo rinnovarlo con un click. Più aiuti alle imprese, la nostra ripresa parte da un sostegno alle aziende. Finanziamenti ...