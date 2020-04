LIVE Coronavirus | Ultime notizie in DIRETTA | stasera Conte in conferenza stampa | 356 i

Leggi su oasport

(Di domenica 26 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADISCORSO GIUSEPPE: IL PREMIER PARLERA’ AGLI ITALIANIALLE 20.20 SI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE 18.41: Mezzi più frequenti nelle ore di punta, adesivi per segnalare le distanze corrette e obbligo di mascherina per salire a bordo: sono queste le linee guida che, proposte dal ministro dei Trasporti Paola De Micheli, verranno allegate al decreto sulle riaperture. 18.37: Il provvedimento, secondo quanto emerge nel corso della cabina di regia tra governo e enti locali, potrebbe essere pronto entro questa sera anche se, interpellate a riguardo, fonti di Palazzo Chigi non confermano ufficialmente questa ...