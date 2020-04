LIVE Coronavirus | Ultime notizie in DIRETTA | stasera alle 20 20 il Premier Conte in

Leggi su oasport

(Di domenica 26 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADISCORSO GIUSEPPE: ILPARLERA’ AGLI ITALIANI20.20 SI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE 17.57: Secondo le prime indiscrezioni che emergono dalla cabina di regia tra esecutivo ed enti locali, si va verso l’ok al cibo da asporto, a consentire l’attività motoria ma solo individuale e alla riapertura del comparto manifatturiero, dell’edilizia e dei cantieri. 17.49: Sono in forte calo i decessi in Lombardia, mentre i contagi sono in crescita rispetto a ieri. Il totale dei positivi in regione è 72.889, con un aumento di 920 mentre ieri i nuovi casi erano ...