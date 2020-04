LIVE Coronavirus | Ultime notizie in DIRETTA | restano le restrizioni sulle messe | dal 4

Leggi su oasport

(Di domenica 26 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADISCORSO GIUSEPPE CONTE: IL PREMIER PARLERA’ AGLI ITALIANI STASERA ALLE 20.20 SI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LADELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 19.43: Il Governo va verso il prolungamento delleper leanche dopo il 4 maggio. Deroga, invece, per i funerali ai quali, tuttavia, dal 4 maggio potrebbe essere ammesso solo un numero ridotto di persone. 19.38: L’autocertificazione sarà ancora necessaria se si uscirà dalla propria regione ma il modulo potrebbe cambiare. E’ quanto è stato sottolineato dal ...