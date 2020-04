LIVE Coronavirus | Ultime notizie in DIRETTA | alle 20 20 Conte in conferenza stampa

Leggi su oasport

(Di domenica 26 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADISCORSO GIUSEPPE: IL PREMIER PARLERA’ AGLI ITALIANI STASERA20.20 SI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE 19.30: Dare ai lavoratori il diritto di lavorare da casa anche quando la pandemia dasarà l’obiettivo del ministro del lavoro tedesco che vuole incorporare questo diritto nella legge. Hubertus Heil ha annunciato che presenterà una legge in tal senso. 19.21: Sarà possibile tornare a correre nella fase 2 ma occorrerà rispettare il vincolo dei due metri di distanza. Questa l’indicazione arrivata oggi dal governo durante la cabina di regia che si ...