L’Italia è grande: Claudia Corsini campionessa del mondo di pentathlon nel 2005 (Di domenica 26 aprile 2020) Roma è stata fucina di grandi talenti (e lo è ancora) nel pentathlon moderno, con l’Italia che ha conquistato titoli iridati e medaglie olimpiche. Certamente uno dei momenti più alti per lo sport del soldato azzurro si è registrato ai Mondiali di Varsavia, in Polonia, nel 2005. L’Italia si presenta al via della finale iridata con Claudia Corsini ed Alessia Pieretti. Sono 32 le partecipanti alla finale individuale, con l’azzurra Corsini che alle Olimpiadi di Atene dell’anno precedente aveva centrato il quarto posto. In Polonia invece Claudia Corsini riscatta il legno olimpico diventando la prima italiana a fregiarsi del titolo di campionessa mondiale. A Varsavia l’azzurra inizia in testa sin dalla prima prova, chiudendo in vetta nel tiro, poi si difende egregiamente nella scherma, totalizzando 888 punti, mentre nel nuoto ... Leggi su oasport L’Italia è grande : Mauro Sarmiento - la prima medaglia olimpica azzurra nel taekwondo

