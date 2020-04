L’idea napoletana per una spiaggia in sicurezza prende spunto dalle api (FOTO) (Di domenica 26 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Box di plexiglass in spiaggia? L’idea, con tutto il rispetto per chi l’ha concepita, sembra onestamente poco convincente. Da Napoli, da due architetti partenopei, Rino d’Alessandro e Biagio Sgariglia, arriva un’idea molto più elegante, funzionale e, soprattutto, assai meno “oppressiva” per mettere a norma gli stabilimenti balneari e consentirci, se il coronavirus lo permetterà, di prendere un po’ di sole e farci un bagno rinfrescante, rispettando le regole sulla sicurezza imposte dalla pandemia. “Lo Studio Architectonica”, spiegano D’Alessandro e Sgariglia, “opera a Napoli da trent’anni. Abbiamo sempre visto nel mare e nella socialità che questa magnifica città offre, l’elemento ispiratore delle loro ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Box di plexiglass in? L’idea, con tutto il rispetto per chi l’ha concepita, sembra onestamente poco convincente. Da Napoli, da due architetti partenopei, Rino d’Alessandro e Biagio Sgariglia, arriva un’idea molto più elegante, funzionale e, soprattutto, assai meno “oppressiva” per mettere a norma gli stabilimenti balneari e consentirci, se il coronavirus lo permetterà, dire un po’ di sole e farci un bagno rinfrescante, rispettando le regole sullaimposte dalla pandemia. “Lo Studio Architectonica”, spiegano D’Alessandro e Sgariglia, “opera a Napoli da trent’anni. Abbiamo sempre visto nel mare e nella socialità che questa magnifica città offre, l’elemento ispiratore delle loro ...

