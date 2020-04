Libero | Dagospia e la bufala della foto del cadavere di Kim Jong Un

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 26 aprile 2020) Da alcuni giorni si susseguono voci sulla presunta morte di KimUn, il Caro LeaderCorea del Nord. La parte divertentevicenda è chee altri giornali italiani stanno però anche pubblicando questaspacciandola per quella deldi Kim. Laè anche ritwittata su Twitter con la stessa intenzione: #Breaking A Beijing-backed satellite TV, who’s vice director is also a niece of a Chinese foreign minister, confirms that KimUn is dead. Vice director of HKSTV has told her 15 million followers on Weibo that #KimUn death claim was backed by a “very solid source.” pic.twitter.com/fhwkffhXyJ — Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) April 25, 2020 Ma è anche possibile vederla (spacciata comedeldi KimUn) in risoluzioni migliori, come questa, ma con il dettaglio del ...