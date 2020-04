Liberazione, bandiera Salò sventola davanti allo stadio: polemiche (Di domenica 26 aprile 2020) Federico Garau Sono ben cinque le volanti della polizia di Stato ad intervenire per ammainare la bandiera della Repubblica sociale italiana, issata su un pennone dinanzi alla struttura sportiva del Bentegodi Le celebrazioni per la festa della "Liberazione" del 25 aprile non si sono svolte ovunque nello stesso modo in tutta Italia. C'è chi si è affacciato ai balconi per intonare "Bella ciao" come proposto dall'Anpi, e ad esempio fatto dal primo cittadino di Milano Giuseppe Sala, chi ha voluto comunque violare il lockdown creando dei piccoli assembramenti per portare bandiere rosse sulle targhe dedicate ai partigiani o semplicemente per manifestare. C'è chi ha proposto una versione differente della celebre canzone associata ai partigiani, ma anche chi ha voluto distaccarsi completamente dal tema, scatenando un mare di polemiche che tarderanno a ... Leggi su ilgiornale Buon 25 aprile con le immagini della bandiera italiana e di liberazione dal coronavirus (Di domenica 26 aprile 2020) Federico Garau Sono ben cinque le volanti della polizia di Stato ad intervenire per ammainare ladella Repubblica sociale italiana, issata su un pennone dinanzi alla struttura sportiva del Bentegodi Le celebrazioni per la festa della "" del 25 aprile non si sono svolte ovunque nello stesso modo in tutta Italia. C'è chi si è affacciato ai balconi per intonare "Bella ciao" come proposto dall'Anpi, e ad esempio fatto dal primo cittadino di Milano Giuseppe Sala, chi ha voluto comunque violare il lockdown creando dei piccoli assembramenti per portare bandiere rosse sulle targhe dedicate ai partigiani o semplicemente per manifestare. C'è chi ha proposto una versione differente della celebre canzone associata ai partigiani, ma anche chi ha voluto distaccarsi completamente dal tema, scatenando un mare diche tarderanno a ...

