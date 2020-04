Lettera di Se non ora quando alle donne della maggioranza: "Fate sentire ora il vostro peso" (Di domenica 26 aprile 2020) L’associazione Se non ora quando - Libere scrive una Lettera alle donne della maggioranza, chiedendo il massimo impegno per far sentire il peso delle donne nella ricostruzione del Paese a fronte dell’emergenza Covid. Questo il testo della Lettera, che pubblichiamo per intero:alle donne della maggioranza:Ci rivolgiamo a voi che siete investite di particolari responsabilità e vi chiediamo di agire con tempestività e decisione in questo momento della vita nazionale. È ora che si stanno tracciando le linee su cui si svilupperà la ricostruzione dell’Italia sconvolta dall’epidemia e guai se non si sentirà la voce delle donne e soprattutto se non sarà ascoltata.La nostra associazione Se non ora quando - Libere ha appena promosso un appello ai governanti europei, sottoscritto da migliaia di donne e uomini. ... Leggi su huffingtonpost LETTERA AL CORONAVIRUS/ Ci può mai essere una “fase 2” senza l’aiuto dei nonni?

