Le scuole riapriranno a settembre! L’anno si concluderà on-line. Come sarà l’Esame di Maturità? Scritti cancellati, ci sarà il maxi-orale (Di domenica 26 aprile 2020) Le scuole riapriranno a settembre. A dichiararlo è stato Giuseppe Conte in un’intervista concessa a La Repubblica, il Premier è stato molto chiaro su questo aspetto e dunque si tornerà in aula soltanto tra quattro mesi abbondanti: non ci sarà un rientro anticipato sui banchi, la campanella non tornerà a suonare il prossimo 18 maggio e gli studenti proseguiranno l’attività didattica attraverso le lezioni on-line a cui ormai si sono abituati in questi due mesi. L’emergenza sanitaria non garantisce un ritorno a scuola in totale serenità, si preferisce restare chiusi Come ha appunto sottolineato il Presidente del Consiglio: “La scuola riaprirà a settembre, ma tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico prefigurano rischi molto elevati di contagio. È in gioco la salute dei nostri figli, ... Leggi su oasport Giuseppe Conte : “Le scuole riapriranno a settembre. Il piano della fase 2 entro inizio settimana : non sarà un liberi tutti”

