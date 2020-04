Le preghiere in solitudine dei sacerdoti e la riscoperta della fede nelle famiglie | don

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiOliveto Citra (Sa) – In preghiera, da solo, tra la gioia e la commozione, con il volto provato e rivolto verso le tombe, le mani aggrappate alle grate del cancello chiuso del cimitero cittadino e le spalle rivolte verso il sole. È lui, don luigi piccolo, giovane parrococittà di Oliveto Citra, che da solo, dopo aver celebrato la messa nella sua chiesa senzali per via delle misure anti-contagio da covid-19, si reca nel cimitero del paese per un momento di preghiera ricordando chi non c’è più e coloro che sono deceduti per liberare l’Italia dal nazi-fascismo, simbolo di una Paese che non si arrende, che rinnova la memoria ma che non vuole ripetere gli errori del passato. “Sensazioni che si sono infrante come onde del mare nel mio cuore sacerdotale – chiosa don Piccolo. – Mentre pregavo ...