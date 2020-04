Le mascherine saranno obbligatorie solo negli spazi chiusi (Di domenica 26 aprile 2020) Le mascherine nella fase 2 saranno obbligatorie solo negli spazi chiusi. E' questa l'indicazione - apprende l'AGI - arrivata dal governo durante la cabina di regia alla presenza del premier Conte, dei ministri Boccia e Speranza, delle Regioni e degli Enti locali. Lo stesso presidente del Consiglio Conte avrebbe sottolineato che su questo tema c'è grande attenzione. Il governatore della Sicilia Musumeci, altri presidenti di Regione e i sindaci avrebbero sottolineato la preoccupazione per la mancanza di dispositivi sanitari. La proposta di rendere obbligatorie le mascherine solo negli spazi chiusi, avrebbe sottolineato il governo, è arrivata proprio dal comitato tecnico-scientifico. Leggi su agi Le mascherine saranno obbligatorie in Italia? Quanto costeranno? Attesa per il prezzo massimo - gratis per chi ha esenzioni ticket

Fase 2 - le mascherine avranno prezzo fisso e saranno obbligatorie

Le mascherine saranno obbligatorie dal 4 maggio? C’è un problema : non ve ne sono abbastanza per tutti (Di domenica 26 aprile 2020) Lenella fase 2. E' questa l'indicazione - apprende l'AGI - arrivata dal governo durante la cabina di regia alla presenza del premier Conte, dei ministri Boccia e Speranza, delle Regioni e degli Enti locali. Lo stesso presidente del Consiglio Conte avrebbe sottolineato che su questo tema c'è grande attenzione. Il governatore della Sicilia Musumeci, altri presidenti di Regione e i sindaci avrebbero sottolineato la preoccupazione per la mancanza di dispositivi sanitari. La proposta di renderele, avrebbe sottolineato il governo, è arrivata proprio dal comitato tecnico-scientifico.

AmbCina : I tribunali cinesi non supporteranno i datori di lavoro che licenzieranno i dipendenti perché provenienti dalla zon… - fattoquotidiano : Continuano le speculazioni sui dispositivi di protezione individuale che sono necessari per arginare l’epidemia e s… - Tg3web : Saranno milioni i guanti e le mascherine che ogni giorno dovremo utilizzare nelle prossime settimane, e già si pone… - domusxxstation : @antoniostrina82 @Roselmeti @superpreda Le protezioni non saranno mai sufficienti a mettersi al riparo da ogni peri… - ILMONDOMARIA : Ecco come averranno i consulti nel mio studio privato nella #fase2 : ingresso un cliente alla volta, distanziamento… -

Ultime Notizie dalla rete : mascherine saranno Le mascherine? Saranno come gli occhiali: utili e alla moda Corriere della Sera Coronavirus in Campania, De Luca: saranno messe in produzione mascherine anche per i bambini

In aggiunta alle mascherine già in distribuzione, che da domani inizieranno ad essere recapitate da Poste Italiane direttamente a casa nei comuni della Campania al di sopra dei 10mila abitanti, il ...

Mascherine a prezzo fisso. Nuove regole per i cantieri. Chi vive al mare può fare il bagno

Ci saranno poi regole per bus, metro, treni, aerei: percorsi a senso unico, marker a terra per rispettare le distanze, contapersone, cartelli per indicare possibili sospensioni del servizio, ...

In aggiunta alle mascherine già in distribuzione, che da domani inizieranno ad essere recapitate da Poste Italiane direttamente a casa nei comuni della Campania al di sopra dei 10mila abitanti, il ...Ci saranno poi regole per bus, metro, treni, aerei: percorsi a senso unico, marker a terra per rispettare le distanze, contapersone, cartelli per indicare possibili sospensioni del servizio, ...