Le lacrime di Bologna: è morto lo storico patron Giuseppe Gazzoni Frascara (Di domenica 26 aprile 2020) E’ volta in cielo Giuseppe Gazzoni Frascara. Lo storico patron del Bologna calcio aveva 84 anni. Conosciuto per essere stato presidente della squadra di calcio ma prima ancora per il successo imprenditoriale grazie alle bustine di Idrolitina, polverina che rendeva l’acqua frizzante. Una geniale idea imprenditoriale del nonno, su cui era stato costruito un gruppo che poi lanciò anche la pasticca del Re Sole e le Dietorelle. Gazzoni rilevò il club dal fallimento nel 1993. Investì ingenti capitali per risollevarlo dalla Serie C sino alla semifinale Uefa del 1999, persa contro l’Olympique Marsiglia. Sei anni per ribaltare e riabilitare i destini di un club. Nel 2000 acquistò l’argentino Cruz dal Psv e il fantasista Locatelli dall’Udinese, spendendo 40 miliardi di lire. Aveva investito per far tornare grande Bologna portando ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 26 aprile 2020) E’ volta in cielo. Lodelcalcio aveva 84 anni. Conosciuto per essere stato presidente della squadra di calcio ma prima ancora per il successo imprenditoriale grazie alle bustine di Idrolitina, polverina che rendeva l’acqua frizzante. Una geniale idea imprenditoriale del nonno, su cui era stato costruito un gruppo che poi lanciò anche la pasticca del Re Sole e le Dietorelle.rilevò il club dal fallimento nel 1993. Investì ingenti capitali per risollevarlo dalla Serie C sino alla semifinale Uefa del 1999, persa contro l’Olympique Marsiglia. Sei anni per ribaltare e riabilitare i destini di un club. Nel 2000 acquistò l’argentino Cruz dal Psv e il fantasista Locatelli dall’Udinese, spendendo 40 miliardi di lire. Aveva investito per far tornare grandeportando ...

Laprimapagina : Le lacrime di #Bologna è morto lo storico patron Giuseppe Gazzoni Frascara - leclatement : RT @opissochiara1: Non e' difficile che io mi commuova in questo tempo sospeso. Le lacrime spuntano improvvise a #ColmareIlSilenzo delle mi… - Giuseppe5813 : RT @opissochiara1: Non e' difficile che io mi commuova in questo tempo sospeso. Le lacrime spuntano improvvise a #ColmareIlSilenzo delle mi… - tizianacampodon : RT @opissochiara1: Non e' difficile che io mi commuova in questo tempo sospeso. Le lacrime spuntano improvvise a #ColmareIlSilenzo delle mi… - annafontana77 : RT @opissochiara1: Non e' difficile che io mi commuova in questo tempo sospeso. Le lacrime spuntano improvvise a #ColmareIlSilenzo delle mi… -

Ultime Notizie dalla rete : lacrime Bologna Le lacrime di Bologna: è morto lo storico patron Giuseppe Gazzoni Frascara - La Prima Pagina La Prima Pagina Le lacrime di Bologna: è morto lo storico patron Giuseppe Gazzoni Frascara

E’ volta in cielo Giuseppe Gazzoni Frascara. Lo storico patron del Bologna calcio aveva 84 anni. Conosciuto per essere stato presidente della squadra di calcio ma prima ancora per il successo ...

Coronavirus Reggio Emilia, infermiera guarita. Festa all'ospedale

Queste lacrime, così speciali, ieri mattina sono sgorgate dagli occhi di molti medici ... Malgrado le cure, però, la donna ha continuato a stare male e a peggiorare, tanto che, ad un certo punto, si ...

E’ volta in cielo Giuseppe Gazzoni Frascara. Lo storico patron del Bologna calcio aveva 84 anni. Conosciuto per essere stato presidente della squadra di calcio ma prima ancora per il successo ...Queste lacrime, così speciali, ieri mattina sono sgorgate dagli occhi di molti medici ... Malgrado le cure, però, la donna ha continuato a stare male e a peggiorare, tanto che, ad un certo punto, si ...