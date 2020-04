“Le bare di Bergamo non erano vere”: come i complottisti sfruttano la bufala di Lampedusa (Di domenica 26 aprile 2020) Si torna a parlare in queste ore di un complotto, intitolato per l’occasione “le bare di Bergamo non erano vere“. Una vera e propria strumentalizzazione da parte dei soliti complottisti in merito alla bufala dei morti di Lampedusa 2013, che tendono a minimizzare la questione Coronavirus, per arrivare ad una conclusione scontata. Vale a dire che le TV stiano ingigantendo i numeri del Covid-19, con la ferma intenzione di fare terrorismo psicologico, per poi indurre tutti noi a vaccinarci al momento giusto. Perché è un’immane stupidaggine dire che “le bare di Bergamo non erano vere” Proviamo ad andare con ordine perché la questione è complessa. Qualche settimana fa, infatti, circolava sui social la foto relativa presunte bare di Bergamo. Una lunga schiera apparsa sui social, che aveva fatto indubbiamente colpo su tanti ... Leggi su bufale “Le bare di Bergamo non erano vere?” : la foto delle bare di Lampedusa usata per inventare una bufala sui morti

Matteo_Biddeci : LE BARE DI BERGAMO NON ERANO VERE? - LelloForlini : "Le bare di Bergamo non erano vere": come i complottisti sfruttano la bufala di Lampedusa

