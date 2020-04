L’avvocato del Diavolo, trama e trailer del film in onda lunedì 27 aprile su IRIS (Di domenica 26 aprile 2020) L’avvocato del Diavolo, il film con Al Pacino in onda lunedì 27 aprile alle 21:15 su IRIS. trama e trailer Lunedì 27 aprile 2020 su IRIS andrà in onda L’Avvocato del Diavolo, un film americano del 1997, tratto dal romanzo di Andrew Neiderman, e che racconta la storia di un avvocato che lavorerà per un grande studio legale di New York, che molto tardi si accorgerà di aver venduto la sua anima al Diavolo. L’appuntamento con il film è alle 21:15 su IRIS. L’avvocato del Diavolo (in inglese The Devil’s Advocate) ha incassato poco più di 152,9 milioni di dollari in tutto il mondo, quando nel 1997 uscì al cinema. Il film è stato diretto da Taylor Hackford, con Keanu Reeves nei panni del protagonista. A seguire trovate un trailer: L’avvocato del Diavolo, la trama del film in onda stasera su ... Leggi su dituttounpop Mettere in sicurezza i luoghi della giustizia - ecco come : la lettera dell’avvocato Riccardo Vizzino

Coronavirus - ritorna a casa la salma dell'avvocato deceduto in Germania

