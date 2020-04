L’arbitro della finale di Italia ’90 | “Maradona persona sgradevole | avrei dovuto

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 26 aprile 2020) Sono passati 30 anni, eppure i ricordi nella sua mente non se ne sono mai andati. L’arbitrodi’90 Argentina-Germania, il messicano Edgardo Codesal, è tornato a parlare di quella sfida, accesa già prima di iniziare (i fischi all’inno Albiceleste e gli insulti di Maradona davanti alle telecamere). “espellere Maradona primadi’90, agli inni nazionali, per quell’insulto a tutto lo stadio. Se avessi applicato le regole,espellerlo prima del fischio d’inizio. Invece cercai di calmarlo, spiaceva anche a me che fischiassero l’inno argentino ma gli dissi: ‘sei il giocatore più grande del mondo, non pensarci e gioca e vedrai che ti toglierai questa spina’. Ma lui non capì, e borbottò altri insulti…”, ha detto ...