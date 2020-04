La via portoghese (Di domenica 26 aprile 2020) Negli ultimi giorni, nella stampa internazionale si parla di un presunto “caso portoghese”: di una gestione sorprendentemente efficace dell’attuale emergenza. Come spesso succede, è bene moderare i toni. Il Portogallo ha probabilmente goduto del confronto con altri paesi dell’Europa meridionale e so Leggi su ilfoglio “Cristiano Ronaldo via per la mamma? Si mostra in piscina a prendere il sole” - durissimo attacco al portoghese (Di domenica 26 aprile 2020) Negli ultimi giorni, nella stampa internazionale si parla di un presunto “caso”: di una gestione sorprendentemente efficace dell’attuale emergenza. Come spesso succede, è bene moderare i toni. Il Portogallo ha probabilmente goduto del confronto con altri paesi dell’Europa meridionale e so

enrico_belotti5 : Portogallo, le ragioni del successo del lockdown malgrado la vecchiaia della popolazione e un sistema sanitario che… - RosarioMarena : Il 'miracolo' portoghese: pochi contagi e morti grazie agli investimenti in sanità pubblica - antoslifee : @herefordramione Non sei l'unica, io e il mio ragazzo a Lisbona ne avevamo preso uno l'ultimo giorno e guess what s… - CorsaroliberoP : Il 'miracolo' portoghese: pochi contagi e morti grazie agli investimenti in sanità pubblica - DanDec1964 : Il 'miracolo' portoghese: pochi contagi e morti grazie agli investimenti in sanità pubblica -

Ultime Notizie dalla rete : via portoghese La via portoghese Il Foglio La via portoghese

Negli ultimi giorni, nella stampa internazionale si parla di un presunto “caso portoghese”: di una gestione sorprendentemente efficace dell’attuale emergenza. Come spesso succede, è bene moderare i ...

Calciomercato Juventus, Ronaldo rimane fino a fine contratto: la situazione

E' arrivato alla Juventus due estati fa, e non vuole andare via prima di aver portato a termine la sua missione: vincere la Champions League. Il portoghese non ha assolutamente intenzione di lasciare ...

Negli ultimi giorni, nella stampa internazionale si parla di un presunto “caso portoghese”: di una gestione sorprendentemente efficace dell’attuale emergenza. Come spesso succede, è bene moderare i ...E' arrivato alla Juventus due estati fa, e non vuole andare via prima di aver portato a termine la sua missione: vincere la Champions League. Il portoghese non ha assolutamente intenzione di lasciare ...