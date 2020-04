La UEFA celebra il quinto anniversario della Foundation for Children

Leggi su 90min

(Di domenica 26 aprile 2020) ​Laforil suocompleanno. Fin dalla sua istituzione, avvenuta nel 2015, la fondazione ha approvato 245 progetti in oltre cento paesi del mondo per aiutare i bambini in difficoltà. Il mezzo principale è il calcio, sport di aggregazione e comunicazione che ispira lavoro di squadra, fiducia e senso di responsabilità in vista di un futuro decisamente più luminoso del presente che stanno vivendo il milione di ragazzi finora assistiti. Non sono mancate, nel...