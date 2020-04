La Tunisia riconosce il primo matrimonio omosessuale

Leggi su vanityfair

(Di domenica 26 aprile 2020) Un passo avanti nella uguaglianza dei diritti nel mondo arabo è stato fatto in Tunisia, dove per la prima volta è stato riconosciuto il matrimonio tra omosessuali. L’annuncio arriva sdalla pagina Facebook dell’Associazione «Shams – per la depenalizzazione dell’omosessualità in Tunisia».