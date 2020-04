La testimonianza di Luca Paladini, fondatore dell’organizzazione antifascista “Sentinelli”, ricoverato al San Carlo di Milano per Covid-19 (Di domenica 26 aprile 2020) Una testimonianza diretta sulla situazione dei ricoverati per Coronavirus arriva da Luca Paladini, che dallo scorso 12 aprile è ricoverato al San Carlo di Milano. In città Paladini è molto conosciuto, in quanto fondatore dei “Sentinelli”, l’organizzazione laica e antifascista che si batte per contro le discriminazioni e violenze che colpiscono la vita di molti: dagli omosessuali ai migranti, dalle vittime di stalking alle vittime di razzismo, dalle donne ai malati desiderosi di un fine vita dignitoso. Lo scorso gennaio ha partecipato con Fiorella Mannoia alla spedizione in Africa, dove Amref porta avanti progetti di contrasto alla violenza di genere rappresentata dalle Mutilazioni Genitali Femminili. I Sentinelli sono nati nel 2014 quasi per caso, come reazione parodistica alle “Sentinelle in Piedi” che invece manifestavano contro il ... Leggi su tpi (Di domenica 26 aprile 2020) Unadiretta sulla situazione dei ricoverati per Coronavirus arriva da, che dallo scorso 12 aprile è ricoverato al San Carlo di Milano. In cittàè molto conosciuto, in quantodei “Sentinelli”, l’organizzazione laica eche si batte per contro le discriminazioni e violenze che colpiscono la vita di molti: dagli omosessuali ai migranti, dalle vittime di stalking alle vittime di razzismo, dalle donne ai malati desiderosi di un fine vita dignitoso. Lo scorso gennaio ha partecipato con Fiorella Mannoia alla spedizione in Africa, dove Amref porta avanti progetti di contrasto alla violenza di genere rappresentata dalle Mutilazioni Genitali Femminili. I Sentinelli sono nati nel 2014 quasi per caso, come reazione parodistica alle “Sentinelle in Piedi” che invece manifestavano contro il ...

espressione24 : Un giovane in prima linea che ogni giorno visita pazienti Covid nelle loro case. Luca Scorpiglione, un ragazzo che… - YvesDON : Lo Scambio tra #pape e #LucaCasarini ex leader #noglobal del #Disobbedienti «Grazie per la pietà umana che hai dava… - MaxLap7 : @luca_carioli I saw. Faccio opera di testimonianza - fettadilimone : The Forgotten Front. Raccontare la storia attraverso la testimonianza delle immagini. Intervista a Gian Luca Farine… - fabergian : @luca_biasi I miei sono sempre Twitt di testimonianza, mi guardo bene dallo schierarmi con i complottisti o gli ant… -

Ultime Notizie dalla rete : testimonianza Luca Cerimonie di laurea ai tempi del Coronavirus: la testimonianza di Francesco e Luca di Lugagnano Il Baco da Seta Pandemia: 40 voci di artisti nel film sui giorni dell'isolamento da Covid

da Alessio Boni a Luca Argentero, da Lunetta Savino a Elena Sofia Ricci, da Michela Andreozzi a Daniele Vicari, di diffondere la loro arte attraverso un video girato con il telefonino nelle proprie ...

Fabrizio Pregliasco, Maria Rita Gismondo, Luca Telese ospiti a Non é l’Arena

Parteciperanno al dibattito Alessandro Sallusti, Clemente Mastella, Luca Telese e Annalisa Chirico ... la Procura sta indagando anche su altri decessi per Coronavirus avvenuti nell’ospedale Umberto I.

da Alessio Boni a Luca Argentero, da Lunetta Savino a Elena Sofia Ricci, da Michela Andreozzi a Daniele Vicari, di diffondere la loro arte attraverso un video girato con il telefonino nelle proprie ...Parteciperanno al dibattito Alessandro Sallusti, Clemente Mastella, Luca Telese e Annalisa Chirico ... la Procura sta indagando anche su altri decessi per Coronavirus avvenuti nell’ospedale Umberto I.