La storia del comune di San Giorgio a Cremano tra eruzioni e ville antiche (Di domenica 26 aprile 2020) Una breve storia del comune di San Giorgio a Cremano, tra eruzioni vesuviane, ville antiche e personaggi famosi della ridente cittadina partenopea. Affrontare la storia di San Giorgio a Cremano, attraverso l’etimologia del suo nome, non è cosa semplice ne tantomeno banale, vista la complessa ricerca delle origini della stessa, legata alle vicende di diverse comunità e di altrettanti svariati villaggi che si insediarono in questo vasto territorio, sia dai tempi del Medio Evo. Tuttavia la nostra breve ricerca non vuole partire da origini così lontane, soffermandoci, per iniziare, alla parola “Cremano”. Il termine, infatti, dopo aver subito nel corso dei secoli varie e significative trasformazioni, pare che sia da attribuire al toponimo Cremato, che sta ad indicare una striscia di terra che sarebbe stata appunto “cremata” dalla lava ... Leggi su 2anews Chernobyl 34 anni dopo : all’1 : 24 del 26 aprile 1986 il più grave incidente della storia dell’energia nucleare

Storia di un campione del passato : la carriera di Andrea Pirlo

Zodiac : la storia vera del serial killer al centro del film di David Fincher (Di domenica 26 aprile 2020) Una brevedeldi San, travesuviane,e personaggi famosi della ridente cittadina partenopea. Affrontare ladi San, attraverso l’etimologia del suo nome, non è cosa semplice ne tantomeno banale, vista la complessa ricerca delle origini della stessa, legata alle vicende di diverse comunità e di altrettanti svariati villaggi che si insediarono in questo vasto territorio, sia dai tempi del Medio Evo. Tuttavia la nostra breve ricerca non vuole partire da origini così lontane, soffermandoci, per iniziare, alla parola “”. Il termine, infatti, dopo aver subito nel corso dei secoli varie e significative trasformazioni, pare che sia da attribuire al toponimo Cremato, che sta ad indicare una striscia di terra che sarebbe stata appunto “cremata” dalla lava ...

LegaSalvini : ?? CHE COSA NON SI FA PER LA POLTRONA! I GRILLINI, ORMAI SERVI DEL PD, VERRANNO RICORDATI COME LA PIÙ GRANDE VERGOGN… - SkyArte : Tanti auguri #AlPacino che oggi compie 80 anni! La sua carriera costellata di successi, rinunce, depressione, ruoli… - sonoleventi : LA VERA STORIA DI 'BELLA CIAO' 'Bella Ciao' è l'inno di tutti i Davide contro Golia. Link Puntata:… - EricRittatore : Su Youtube il corso integrale di Storia del Fumetto di Benoit Peeters! - - LucaCisternino1 : RT @clarisse_info: #discepoliEmmaus I segni del #Risorto non stanno in una #storia a lieto fine;stanno in una #Parola che assume e dà senso… -

Ultime Notizie dalla rete : storia del Severus Piton: la storia del Principe Mezzosangue Tom's Hardware Italia Tutte le conferme e smentite sulla morte di Kim Jong-Un

Anche in quel caso, si rincorsero le voci di una possibile morte prematura. Al suo ritorno in pubblico, il dittatore aveva problemi a una gamba. Per via del suo stato di forma e della storia clinica ...

Fosca, orrendo e sublime gioiello dell’Ottocento italiano

Prima di lei c’è Aurelia, protagonista del racconto di Hoffmann sul vampirismo (1821) che tuttavia non può essere ancora accomunata alla “classica” donna-vampiro di cui si è parlato in seguito – ossia ...

Anche in quel caso, si rincorsero le voci di una possibile morte prematura. Al suo ritorno in pubblico, il dittatore aveva problemi a una gamba. Per via del suo stato di forma e della storia clinica ...Prima di lei c’è Aurelia, protagonista del racconto di Hoffmann sul vampirismo (1821) che tuttavia non può essere ancora accomunata alla “classica” donna-vampiro di cui si è parlato in seguito – ossia ...