La sindaca leghista di Lodi fa festa con gli amici dove si analizzano i tamponi

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 26 aprile 2020) Una normale festicciola tra, quella delladiSara Casanova. Se non fosse che in questo periodo sono vietati gli assembramenti e che l’allegra comitiva, che ovviamente non ha saputo rinunciare ai selfie di rito, si è riunita nell’ufficio che la prima cittadina, presidente della Fondazione Ptt, ha nel Parco tecnologico padano, un centro di ricerca poco fuori città,da alcune settimane vengono processati iper scoprire chi è infetto da Covid-19. LadiSara CasanovaLadifacon glisiCon igiani chiusi in casa ormai da due mesi, sottoposti a controlli, con oltre 62 deceduti nella casa di riposo Santa Chiara, sui quali laha mantenuto per settimane il silenzio (i faldoni della casa di riposo sono stati acquisiti nei ...