La Roma punta un nome nuovo in difesa: l'ultima idea dalla Bundesliga, servono 10 milioni (Di domenica 26 aprile 2020) ​La ​Roma guarda in Bundesliga per il calciomercato e questa volta vuole investire in difesa: Moussa Niakhatè è il nome fatto dalla dirigenza per arricchire il reparto a Fonseca e dare più cambio alla coppia di titolari, che quest'anno non hanno avuto una concorrenza elevata. Fazio non riesce più ad incidere come in passato, Juan Jesus ha fortemente deluso le aspettative quando è stato schierato, tanto che i tifosi lo hanno criticato molto, mentre Bianda deve ancora esplodere e gioca con la... Leggi su 90min Roma - Petrachi punta forte su un attaccante in scadenza : l'offerta giallorossa

ROMA (26 aprile 2020) - Gli italiani dovranno convivere a lungo con mascherine ... L’obiettivo è evitare che ci siano orari di punta, prevedendo aperture e chiusure diverse fra le varie attività.

