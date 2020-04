La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di domenica 26 aprile 2020 (Di domenica 26 aprile 2020) Il tema della ripartenza del calcio italiano è sempre protagonista, e non potrebbe essere altrimenti, accompagnato come di consueto dalle idee di mercato e dalle dichiarazioni a riguardo. La possibilità di tornare a giocare passa ovviamente da tappe delicate, un primo via libera dei medici è arrivato ma la decisione sull'ormai celebre protocollo spetterà a breve al Governo. In tutta Europa, intanto, cresce la voglia di tornare in campo. Pensando al mercato, e alle big, le novità principali in... Leggi su 90min Rassegna stampa del 26 aprile : le prime pagine dei quotidiani

La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di sabato 25 aprile 2020

La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di venerdì 24 aprile 2020 (Di domenica 26 aprile 2020) Il tema della ripartenza del calcio italiano è sempre protagonista, e non potrebbe essere altrimenti, accompagnato come di consueto dalle idee di mercato e dalle dichiarazioni a riguardo. La possibilità di tornare a giocare passa ovviamente da tappe delicate, un primo via libera dei medici è arrivato ma la decisione sull'ormai celebre protocollo spetterà a breve al Governo. In tutta Europa, intanto, cresce la voglia di tornare in campo. Pensando al mercato, e alle big, le novitàin...

forumJuventus : ?? RASSEGNA STAMPA VS Pjanic finisce nella categoria dei partenti Juve. La carta Miralem potrebbe essere un jolly i… - MilanNewsit : Corriere dello Sport e il giallo sulla ripartenza: 'Medici, il falso stop' - drconsulenze : - drconsulenze : - OttLegalRebels : RT @avvocatoamoruso: #Rassegna #stampa #quotidiana #antivirus in materia di #protezione dei #dati #personali di #digitale e non solo in m… -