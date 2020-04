La principessa Charlotte festeggia su Zoom | anche la regina sarà presente

(Di domenica 26 aprile 2020)per la famiglia reale britannica, la quarentena ha comportato un cambiamento radicale delle abitutini e delle etichette sociali, LaElisabetta e il principe Filippo si uniranno allo “party” per il quinto compleanno della principessina. Il duca e la duchessa di Cambridge sono determinati a dare allaun giorno speciale, il 2 maggio, quando compirà cinque anni, e hanno organizzato una video-chiamata con la famiglia e gli amici, secondo i rapporti ufficiali. Oltre a torte e giochi, William e Kate stanno organizzando una video-chiamata in modo che la piccolapossa vedere la sua famiglia e i suoi amici nel suo giorno speciale, sabato prossimo nonostante la pandemia di coronavirus. La famiglia sta trascorrendo la quarantena ad Anmer Hall, la loro casa di Norfolk, che è stato un regalo di nozze per William e ...

monarchico : La famiglia Cambridge partecipa al 'Clap For Our Carers' 23 aprile 2020 Il duca William e la duchessa Kate di Cam…

Come riportano The Sun e l'Express, le commentatrici e sociologhe inglesi Angela Mollard e Roberta Fiorito hanno analizzato le videochiamate che Kate Middleton e il principe William stanno facendo in ...Guarda anche: Uk, l’applauso dei principini George, Charlotte e Louis per medici e infermieri. Anche l’account di Clearence House ha voluto fare gli auguri al piccolo Luis con un dolce scatto – sempre ...