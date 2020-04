La prima italiana che si è sottoposta al vaccino anti Coronavirus | “Per ora sto benissimo”

(Di domenica 26 aprile 2020), Elisa Granato è laa sottoporsi al“Sto benissimo finora, e il team sta facendo un lavoro fantastico nel seguirci e sostenere tutti i partecip”. Così su Twitter Elisa Granato, lache si èalcontro il. Dopo due giorni dall’inoculazione del virus la ricercatrice di zoologia e microbiologia che si èal testCovid ad Oxford dice di stare bene. Oltre ad Elisa Granato anche Edward O’Neill è stato vaccinato al. IlCovid nasce all’università di Oxford e si chiama Chadox1 nCoV-19. Ilè stato ideato dal team Jenner Institute della stessa prestigiosa università britannica. Elisa Granato si èvolontariamente al test sperimenale condotto in partnership tra ...

Scienza e Tecnologia - Pare che la svolta attesa, che possa portare finalmente a debellare il coronavirus, sia molto vicina. Il vaccino arriva dall'università di Oxford, si chiama Chadox1 nCoV-19 ed è ...Per la prima volta il numero di persone in isolamento ... nel bollettino quotidiano sulla diffusione dell’epidemia in Italia. Il numero totale di attualmente positivi è pari a 105.847, ovvero ...