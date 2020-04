«La medicina sportiva si occupa della salute, non del valore economico di uno sport» (Di domenica 26 aprile 2020) Il Corriere dello sport intervista Fabio Pigozzi, presidente del comitato tecnico scientifico della Federazione medico sportiva italiana, l’unica riconosciuta dal ministero della salute. «La Federazione medico sportiva già all’inizio di aprile aveva stilato delle linee guida, distinguendo quelle che sono dirette alla ripresa dello sport professionistico, in primo luogo sport di squadra, quindi il calcio, rimandando poi alla riapertura di altre discipline ulteriori linee guida. In queste raccomandazioni sussistono alcuni aspetti assimilabili al protocollo della Federcalcio. Noi ci siamo concentrati sull’atleta e non sull’entourage della squadra, ugualmente importante nello sport professionistico. Di fatto ci siamo trovati d’accordo nella ripresa degli allenamenti, perché qualsiasi disciplina, dal calcio alle bocce, necessita di una fase ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 aprile 2020) Il Corriere dellointervista Fabio Pigozzi, presidente del comitato tecnico scientificoFederazione medicoitaliana, l’unica riconosciuta dal ministero. «La Federazione medicogià all’inizio di aprile aveva stilato delle linee guida, distinguendo quelle che sono dirette alla ripresa delloprofessionistico, in primo luogodi squadra, quindi il calcio, rimandando poi alla riapertura di altre discipline ulteriori linee guida. In queste raccomandazioni sussistono alcuni aspetti assimilabili al protocolloFedercalcio. Noi ci siamo concentrati sull’atleta e non sull’entouragesquadra, ugualmente importante nelloprofessionistico. Di fatto ci siamo trovati d’accordo nella ripresa degli allenamenti, perché qualsiasi disciplina, dal calcio alle bocce, necessita di una fase ...

