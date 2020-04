La Lombardia riapre i mercati comunali scoperti dal 29 aprile | l’ordinanza Regionale

(Di domenica 26 aprile 2020) La: l’ordinanzanumero 532 è stata firmata qualche ora fa dal presidente di Regione Attilio Fontana, anticipando così la famosa fase 2 Tra qualche giorno quindi, le amministrazionipotranno avere il via libera alla riapertura deidel proprio territorio, ovviamente anche qua ci sono delle regole ferree che i comuni dovranno rispettare Innanzitutto dovrà essere introdotta una figura di “Covid-manager“, ovvero un coordinatore sul posto che si occupi di far funzionare le cose, può essere sia un membro della polizia locale o un funzionario, deve necessariamente fare in modo che tutto vada nel verso giusto Vigilare sul comportamento dei cittadini e dei commercianti è fondamentale, tutti ...

Potranno riaprire in Lombardia i mercati all'aperto, vietati dall'11 marzo scorso nell'ambito delle ordinanze per contenere il contagio da Coronavirus. «L’avevamo promesso, l’abbiamo fatto: via libera ...Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, infatti, nelle scorse ore ha firmato un'ordinanza contenente le nuove direttive per l'apertura dei mercati scoperti, a partire da mercoledì 29 ...