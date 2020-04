La Juve in difesa della sua difesa: solo uno dei centrali è destinato alla cessione (Di domenica 26 aprile 2020) La ​Juventus scende in difesa...per la sua difesa! Il reparto arretrato dei bianconeri è sotto assedio. Le offerte non mancano per quattro dei cinque centrali ma solo uno è destinato a lasciare la Juve. Secondo il Corriere di Torino, Leonardo Bonucci è finito nuovamente nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola. Il difensore centrale bianconero piace da matti al club inglese ma la Juve, dopo aver rinnovato il contratto del numero 19, non vuole lasciarlo andare nuovamente. Anche Merih... Leggi su 90min Calciomercato Juventus - cessione in difesa : il PSG pronto all’assalto

Mercato Juventus - colpo in difesa : 3 nomi top per il dopo Alex Sandro

Juventus 2020/2021 - Sarri cambia la difesa : doppia cessione e un nuovo centrale! (Di domenica 26 aprile 2020) La ​ntus scende in...per la sua! Il reparto arretrato dei bianconeri è sotto assedio. Le offerte non mancano per quattro dei cinquemauno èa lasciare la. Secondo il Corriere di Torino, Leonardo Bonucci è finito nuovamente nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola. Il difensore centrale bianconero piace da matti al club inglese ma la, dopo aver rinnovato il contratto del numero 19, non vuole lasciarlo andare nuovamente. Anche Merih...

junews24com : Calciomercato Juve, l'ex obiettivo in difesa: «Ascolterò tutte le offerte» - juve_magazine : RT @calciomercato_m: GAZZETTA - Napoli, Koulibaly può partire, Manolas leader della difesa, al suo fianco Maksimovic, arriverà un altro dif… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Corriere di Torino - Bonucci & C.: la Juve ora difende la sua difesa Guardiola e il City su Leo, intoccabile per i bianc… - TUTTOJUVE_COM : Corriere di Torino - Bonucci & C.: la Juve ora difende la sua difesa Guardiola e il City su Leo, intoccabile per i… - mattia_azario : 1. La difesa della Juve, non accontentandosi di essere sempre in inferiorità numerica nella propria area di rigore,… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve difesa Juve, la richiesta di Sarri per la difesa Calciomercato.com Andrea Marras è il calciatore con il maggior numero di presenze nella storia dell’Iglesias

Sebbene avesse ancora l’età per giocare nelle giovanili, passò nei dilettanti con la Juventus Club di Iglesias e con il Musei ... Con il passare degli anni arretrò il suo raggio d’azione, collocandosi ...

La Juve in difesa della sua difesa: solo uno dei centrali è destinato alla cessione

La Juventus scende in difesa...per la sua difesa! Il reparto arretrato dei bianconeri è sotto assedio. Le offerte non mancano per quattro dei cinque centrali ma solo uno è destinato a lasciare la Juve ...

Sebbene avesse ancora l’età per giocare nelle giovanili, passò nei dilettanti con la Juventus Club di Iglesias e con il Musei ... Con il passare degli anni arretrò il suo raggio d’azione, collocandosi ...La Juventus scende in difesa...per la sua difesa! Il reparto arretrato dei bianconeri è sotto assedio. Le offerte non mancano per quattro dei cinque centrali ma solo uno è destinato a lasciare la Juve ...