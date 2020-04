“La festa è stata selvaggia”, l’attaccante viola la quarantena e fa infuriare il club [NOME e DETTAGLI] (Di domenica 26 aprile 2020) Nuova bravata per l’attaccante Moise Kean. Anche l’Everton finisce nella bufera per la violazione del distanziamento sociale da parte di un suo tesserato, stiamo parlando proprio dell’attaccante ex Juventus. Le indiscrezioni sono arrivate direttamente dal Daily Star che ha pubblicato alcuni screen da un gruppo privato di Snapchat in cui si vede l’attaccante italiano mentre partecipa in modo scatenato ad una festa con altri uomini e donne. Il club inglese, ovviamente, non ha gradito il comportamento. Una fonte vicina al calciatore ha dichiarato al quotidiano inglese: “Moise e i suoi amici chiaramente pensavano che le regole applicate al Paese non contassero per loro… la festa è stata selvaggia ed è durata sino alle prime ore del mattino”. L’Everton non si è esposto ufficialmente ma ha fatto sapere che è ... Leggi su calcioweb.eu 25 Aprile - Di Maio : “La Festa della Liberazione rievoca la forza di due valori”

