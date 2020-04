La corsetta sì, la messa no. E la Cei insorge contro il governo (Di domenica 26 aprile 2020) La colpa, ha spiegato il premier Giuseppe Conte durante la sua conferenza stampa, è tutta del “comitato tecnico-scientifico” che sul punto è stato piuttosto “rigido”. Insomma, prendetevela con gli esperti. Un'excusatio non petita che aveva evidentemente l'obiettivo di prevenire quello che sarebbe su Leggi su ilfoglio (Di domenica 26 aprile 2020) La colpa, ha spiegato il premier Giuseppe Conte durante la sua conferenza stampa, è tutta del “comitato tecnico-scientifico” che sul punto è stato piuttosto “rigido”. Insomma, prendetevela con gli esperti. Un'excusatio non petita che aveva evidentemente l'obiettivo di prevenire quello che sarebbe su

ilfoglio_it : La corsetta sì, la messa no. La Cei insorge contro il governo con una durissima nota. E anche Avvenire attacca: “I… - GianCerrelli : RT @ilfoglio_it: La corsetta sì, la messa no. La Cei insorge contro il governo con una durissima nota. E anche Avvenire attacca: “I sacrif… - nonegoziabili : RT @ilfoglio_it: La corsetta sì, la messa no. La Cei insorge contro il governo con una durissima nota. E anche Avvenire attacca: “I sacrif… - rb09719440 : RT @ilfoglio_it: La corsetta sì, la messa no. La Cei insorge contro il governo con una durissima nota. E anche Avvenire attacca: “I sacrif… - ilfoglio_it : La corsetta sì, la messa no. La Cei insorge contro il governo con una durissima nota. E anche Avvenire attacca: “I… -

Ultime Notizie dalla rete : corsetta messa Il parroco di Gallignano celebra Messa davanti ai fedeli: arrivano i carabinieri, ma lui va avanti lo stesso Cremonaoggi CORONAVIRUS: PALESTRE e PISCINE in ginocchio per il COVID-19. Ecco COME e QUANDO potranno riaprire

Intanto però gli amanti del fitness e dell’attività fisica non vedono l’ora di poter tornare in palestra e in piscina o per poter fare di nuovo la corsetta nel viale di casa. E dunque, quando potranno ...

Verso il 25 Aprile da wuming foundation

Diffonde anche un video dove un parroco del cremonese, don Lino Viola, si oppone con fermezza e dignità all’interruzione manu militari della messa che sta celebrando di fronte a pochissimi ... da ...

Intanto però gli amanti del fitness e dell’attività fisica non vedono l’ora di poter tornare in palestra e in piscina o per poter fare di nuovo la corsetta nel viale di casa. E dunque, quando potranno ...Diffonde anche un video dove un parroco del cremonese, don Lino Viola, si oppone con fermezza e dignità all’interruzione manu militari della messa che sta celebrando di fronte a pochissimi ... da ...