La casa ideale per la quarantena? Provate a disegnarla voi

(Di domenica 26 aprile 2020) I giorni dell’isolamento hanno fatto conoscere a tutti, molto a fondo la propria casa, con pregi e difetti. Piccola, grande, limitata, spaziosa. La casa non era mai stata tanto protagonista dell’esistenza di molti. Nessuna abitazione era davvero pronta per ospitare insieme ufficio e casa, scuola e palestra. È diventata per tante settimane uno spazio unico, anche se non progettata per esserlo.