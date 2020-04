Kim Jong Un morto, vivo o in stato vegetativo? Continua il mistero. Il suo treno avvistato a Wonsan. Analisti: “E’ una situazione insolita” (Di domenica 26 aprile 2020) vivo, morto, in stato vegetativo o isolato per sfuggire al Covid dopo un intervento chirurgico delicato. Continuano le voci su quanto sia accaduto al dittatore della Nord Corea Kim Jong Un, con l’incertezza alimentata non solo dalla cortina di ferro del regime nucleare sull’informazione, ma anche dalla completa assenza di notizie e di immagini da parte della propaganda ufficiale di Pyongyang. Un silenzio che alimenta indiscrezioni, retroscena e rivelazioni più o meno credibili, come quella del portale Hkstv con base a Hong Kong, che ha pubblicato una foto spacciandola per quella del cadavere del leader nordcoreano. In realtà, lo scatto dovrebbe ritrarre Kim Jong Il, il padre del ‘caro leader’, morto il 17 dicembre 2011. Nessun analista, del resto, ha confermato la veridicità dell’immagine. Certamente vera, invece, è la foto ... Leggi su ilfattoquotidiano Kim Jong-Un - colpo di scena : spunta la foto del cadavere

“Ecco il cadavere di Kim Jong-Un morto” : ma è una bufala – FOTO

Mistero Kim Jong-un. Una "principessa" per la Corea del Nord? (Di domenica 26 aprile 2020), ino isolato per sfuggire al Covid dopo un intervento chirurgico delicato.no le voci su quanto sia accaduto al dittatore della Nord Corea KimUn, con l’incertezza alimentata non solo dalla cortina di ferro del regime nucleare sull’informazione, ma anche dalla completa assenza di notizie e di immagini da parte della propaganda ufficiale di Pyongyang. Un silenzio che alimenta indiscrezioni, retroscena e rivelazioni più o meno credibili, come quella del portale Hkstv con base a Hong Kong, che ha pubblicato una foto spacciandola per quella del cadavere del leader nordcoreano. In realtà, lo scatto dovrebbe ritrarre KimIl, il padre del ‘caro leader’,il 17 dicembre 2011. Nessun analista, del resto, ha confermato la veridicità dell’immagine. Certamente vera, invece, è la foto ...

LaStampa : “Kim Jong Un è morto”: l’annuncio rilanciato da un network tv di Hong Kong - MediasetTgcom24 : 'Kim Jong-Un è morto': in Corea del Nord prosegue il silenzio e l'ipotesi prende quota #kimjung-un… - ilpost : Circolano notizie sulla morte di Kim Jong-un, il dittatore della Corea del Nord. Come dobbiamo prenderle? Abbiamo f… - Piero59093899 : Comunque sei minuti fa, kim jong ha fatto gli auguri a melania. - ipsKappa : Errata corrige: non è morto kim jong un, è morto il cavallo ?? -